Häromveckan klev Kaapo Kakko förbi Patrik Laine. Nu är han ikapp Aleksander Barkov. Ingen U18-spelare har gjort fler mål i den finska ligans historia.

Kaapo Kakko är årets version av ”en finsk supertalang som går tidigt i draften”. De har ju varit många de senaste åren, finländarna som valts topp-fem. Olli Juolevi, Miro Heiskanen, Jesse Puljujärvi, Patrik Laine och Jesperi Kotkaniemi är några av dem. I år kommer Kakko, av allt att döma, väljas som nummer två.

JVM-hjälten har den här säsongen skrivit historia i Finland. Med sina 21 mål är han nu ikapp Aleksander Barkov, som inför säsongen var den U18-spelare som gjort flest mål under en säsong i den finska högstaligan. Barkov gjorde det dock på 53 matcher. Kakko har bara spelat 43. Som en jämförelse stannade Patrik Laine på 17 fullträffar på 46 matcher under motsvarande säsong.

Kakko tog sig upp i delad ledning i historien via ett riktigt tjusigt mål mot HIFK igår, i en match som HIFK vann med 4-2. Erik Thorell hade en assistpoäng för huvudstadslaget i segermatchen.

Nu har det finska underbarnet två matcher på sig att göra ett mål till och gå upp i ensam ledning.

Kaapo Kakko's 21st goal of the season. That puts him tied for 1st (with Sasha Barkov) on the all-time list among U18 players in the #Liiga. #HCTPS #2019NHLDraft pic.twitter.com/q4W0rJClSc

— Jokke Nevalainen (@JokkeNevalainen) March 9, 2019