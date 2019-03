Mattias Sjögren, då och nu. Foto: Youtube / Bildbyrån

Rögle är tillbaka i SM-slutspelet, för första gången på 25 år. Hjälte i gårdagens historiska seger var Mattias Sjögren. Samma spelare som sköt upp dem i Elitserien för ett drygt decennium sen.

– Det här betyder så mycket, såklart, säger veteranen till hockeysverige.se.

1996 ramlade Rögle ur högstaserien. Det skulle dröja tolv år innan de kom tillbaka. 2008 tog Rögle återigen upp klivet i finrummet efter ett av de mest klassiska kvalseriedraman vi upplevt. De såg ut att missa avancemang med ett enda måls marginal, men med 26 sekunder kvar av den sista matchen av Kvalserien sköt Mattias Sjögren upp Rögle i det som då hette Elitserien. Sedan dess har de, som bekant, hunnit ramla ur och gå upp ett par gånger till innan vi skriver dags datum.

Mattias Sjögren har ända sedan det där målet varit en ikon i Rögle. Han gjorde två säsonger till i klubben innan han lämnade, och sen skulle det dröja åtta år innan han kom tillbaka. Nu som tungt meriterad veterancenter. Nu tänkt som en spelare som skulle vara bärande i klubbens jakt på ett historiskt slutspel.

”LÄTTARE SAGT ÄN GJORT ATT TA STEGET”

Efter en ganska tung säsong, med skadebesvär och bara tre gjorda mål på 30 matcher, hade Mattias Sjögren och hans Rögle igår chansen att säkra en slutspelsplats för första gången på 25 år. De låg under med 1-0 mot Brynäs, men via mål av hemmasonen Daniel Zaar kvitterade de till 1-1. Och när sedan det matchavgörande 2-1-målet kom var det, förstås, Mattias Sjögren som gjorde det. Ett drygt decennium efter hjältedådet mot Mora i Kvalserien tog han återigen hjälterollen under en historisk Rögledag.

– Det betyder så mycket, såklart. Vi hade en lång sträcka i HockeyAllsvenskan innan vi gick upp i Elitserien då. Sen har det tagit många år innan vi lyckats etablera oss här och nå den här nivån. Det är lättare sagt än gjort att ta det här steget. Nu får vi se om vi kan fortsätta ta kliven, säger Sjögren till hockysverige.se.

Sjögren har varit med under en tid då Rögle ”harvade” i HockeyAllsvenskan och snarare kändes nöjda över att bara få vara med i Elitserien. Så är det inte längre.

– Det är mycket högre ambitioner nu. Tidigare har vi…vi har kanske inte bara varit nöjda över att vara här men det är en annan kravbild nu. Man märker en stor skillnad över hur föreningen växer. Den känns proffsigare på så många sätt. Det här är ett väldigt bra ställe att spela hockey på.

”KÄNTS POSITIVT HELA VÄGEN”

Jag gissar att det var något sånt här du hade hoppats på när du bestämde dig för att komma hem igen?

– Visst är det så. Det har känts positivt hela vägen. Från första gången de kontaktade mig har det känts bra, och jag ville hem också. Men sen ska det göras på isen också. Vi har slitit hårt för det här.

– Nu har vi i alla fall gått till play-in (åttondelsfinal) och har hugg på topp-sex också. Det känns riktigt bra. Det känns skönt att vi kan greja det idag (läs igår). Det är inte lätt att veta att man ska åka upp hit och kanske måste vinna. Men vi gör en jättebra bortamatch. Vi jobbar hårt och spelar för varandra. Vi stänger ned dem i vårt BP och har en målvakt som står på huvudet.

31-åringen väljer, som så många andra, att lyfta fram bröderna Abbotts roll i den snabba resan uppåt.

– Dom kommer utifrån, från andra klubbar, och tar med sig erfarenheten de fått med sig där. De har gått till slutspel och spelat slutspel med andra organisationen och det är något de kan ta med sig hem…eller ja, till Rögle.

– Cam har mycket energi som coach och det gäller att kunna utnyttja den när han förmedlar den som han gör.

HOPPAS PÅ TOPP-SEX

Det måste kännas skönt att åtminstone inte behöva spela med kniven mot strupen de sista två matcherna.

– Såklart, så är det. Men säsongen är 52 matcher. Som det känns nu är det kul att vi har klarat av det här. Men samtidigt har vi chans på topp-sex också. Det är bara att hoppas att den chansen lever till vår match hemma på torsdag (mot Skellefteå). Det hade varit grymt kul att få spela en sådan match.

Succécoachen Cam Abbott valde efter gårdagens segermatch att lyfta fram en annan stor Rögleprofil.

– Det har gått 25 år. Vad mer kan jag säga? Vi har en materialare, ”Fidde”, som varit här och haft Rögletröjan på sig i 19 år. Det här är kul för honom och för hela Ängelholm, sade Abbott.

Nu får både han och Mattias Sjögren för första gången uppleva ett slutspel med Rögle BK.