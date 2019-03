Harry Howell. Foto: Youtube

Han är en av tio spelare som fått sitt nummer pensionerat av New York Rangers. Nu har backlegendaren Harry Howell gått bort. Han blev 86 år.

Under eftermiddagen rapporterade tidningen Hamilton Spectator att Hamiltons store son, legendaren Harry Howell, hade gått bort. På kvällen bekräftade sedan New York Rangers det. Howell blev 86 år och gick bort efter en tids kamp mot Alzheimer.

Howell spelade i New York Rangers 1952 till 1969. Han vann Norris Trophy som NHL:s bäste back 1967 och valdes in i Hockey Hall of Fame 1980. Han fick också sitt tröjnummer, tre, pensionerat av Rangers.

SPELADE ÖVER 1400 MATCHER

Harry Howell spelade även NHL-hockey för Oakland Seals/California Golden Seals och Los Angeles Kings. Det blev till sist 1411 matcher under en lång NHL-karriär. Bara elva backar i NHL-historien har spelat fler matcher i ligan.

Efter spelarkarriären jobbade den tidigare backstjärnan som scout under 25 säsonger, för Minnesota North Stars, Edmonton och New York Rangers. Han var även huvudtränare för North Stars under en kort period.

För bara tre veckor sedan gick även hans fru bort, skriver Hamilton Spectator. De var gifta i 64 år.