Nick Ritchie klarar sig undan avstängning men går inte ostraffad. Han tvingas böta efter sin fula smäll på Christian Folin.

Det var i Anaheims 8-2-seger mot Montréal som Ducks-forwarden Nick Ritchie delade ut en ful crosschecking i ansiktshöjd på Montréals svenske back Christian Folin. Nu har Ritchie fått sitt straff.

Han klarar sig undan avstängning men tvingas böta. NHL:s disciplinnämnd meddelade under gårdagskvällen att Ritchie tvingas betala drygt 4000 dollar för tilltaget, vilket är det maximala han kan dömas till under det nuvarande kollektivavtalet.

Anaheim’s Nick Ritchie has been fined $4,121.86, the maximum allowable under the CBA, for Cross-checking Montreal’s Christian Folin.

