Jordan Boucher har överträffat förväntningarna den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Efter att anbuden hemma i Nordamerika lyst med sin frånvaro fick Jordan Boucher chansen att provspela sig till ett kontrakt med Örebro i somras. 25-åringens imponerande spel på försäsongen resulterade i ett tvåårskontrakt och Boucher har under säsongen gått från att vara ett osäkert kort till en viktig del av Örebros offensiv i jakt på en slutspelsplats.

– När jag fick chansen att komma hit på en try out så var det ett alternativ som var för bra för att tacka nej till. Det är inget beslut jag ångrar, säger Boucher till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att säsongen med AHL-klubben Laval Rocket tog slut i mitten av april förra våren gick Jordan Boucher en oviss framtid till mötes. Det ettåriga AHL-kontraktet som den då 24-årige forwarden hade skrivit på inför säsongen löpte ut och inga konkreta anbud inför nästa säsong fanns på franskkanadensarens bord inför den här säsongen.

I slutet av juli fick Boucher tillslut ett anbud. Ett try out-kontrakt med Örebro, en klubb som 25-åringen av förklarliga skäl inte hade speciellt bra koll på. Forwarden kastade sig på flyget och en och en halv månad senare skrev kanadensaren på ett tvåårskontrakt med närkingarna efter ett lyckat provspel.

– Det har varit helt fantastiskt än så länge, säger Jordan Boucher till hockeysverige.se.

– När man kommer in på en try out vet man inte riktigt vad man kan förvänta sig. Till en början försökte jag bara göra mitt bästa för att ta en plats i laget. När jag lyckades med det så började väl det ”riktiga” jobbet, eller vad man ska kalla det. Det är en stor omställning att gå från den lilla rinken i Nordamerika till den större rinken här i Sverige, så det var något jag ville komma in i så fort som möjligt.

”ETT STORT STEG ATT FLYTTA HIT”

Boucher menar att han var beredd på en stor omställning när han kom över till Sverige, men kanske inte så pass stor som den visade sig vara.

– Det tog väl ungefär halva säsongen innan jag kände att jag var helt bekväm ute på isen. Det är ett helt annat spel här i SHL än vad det var i de ligorna jag spelade i där borta. Det går betydligt fortare samtidigt som spelet är betydligt mer defensivt än vad det är i exempelvis AHL. Det är svårt att komma till målchanser här, samtidigt som det är en riktigt bra liga.



FICK CHANSEN – OCH TOG DEN. Jordan Bouchers imponerande spel på försäsongen resulterade i ett tvåårskontrakt. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

På 50 spelade matcher har 25-åringen noterats för 20 poäng (6+14). I och med det placerar han sig sjundeplats i den interna poängligan. Inte illa för en spelare som inför säsongen endast fick ett provspelskontrakt.

– Överlag har det varit en bra säsong. Det var ett stort steg att flytta hit, både som hockeyspelare men även för mig personligen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ha för förväntningar på mig själv inför säsongen. Allt som allt är jag nöjd med vad jag har presterat. Jag hoppas kunna växla upp ytterligare en nivå nästa säsong, nu när jag vet vad som förväntas och krävs, säger Boucher.

”BÖRJAT TRO PÅ OSS SJÄLVA”

Växlat upp är annars precis vad Örebro gjort den senaste månaden. Närkingarna har gått från uträknade till att i högsta grad vara med i racet om en plats i åttondelsfinalerna. Laget har vunnit sju av de tio senaste matcherna och ligger bara två poäng bakom Brynäs på den sista slutspelsplatsen med två matcher kvar att spela av grundserien.

– Vi har börjat tro på oss själva lite mer än vad vi kanske gjorde tidigare. Nu har vi en tro på oss själva och en tro på vårt spelsystem som vi i ärlighetens namn nog inte hade tidigare under säsongen. Det hårda jobbet har börjat löna sig och vi har till slut börjat få lite studsar med oss, något vi kanske inte hade under säsongens första halva, svarar Boucher på frågan om vad som ligger bakom lagets framgångar den senaste tiden.

25-åringen vill också lyfta fram stjärnmålvaktens Jhonas Enroths roll i lagets förvandling.

– Han har betytt mycket för oss sedan han kom in. Han är en matchvinnare som stått för många viktiga räddningar. Det är inte alltid lätt att komma in i det här skedet på säsongen, speciellt med tanke på den sitsen vi satt i då han anslöt. Han kom in i det redan från första matchen och har varit grym ända sedan dess.

– Samtidigt måste jag säga att Stéen (Stefan) och Eero (Kilpeläinen) gjorde ett bra jobb innan han kom in.



”BETYTT MYCKET”. Jordan Boucher lyfter fram Jhonas Enroths målvaktsspel som en av nycklarna till Örebros lyft den senaste tiden. FOTO: Bildbyrån

ÖDESVECKA VÄNTAR

För Örebro väntar möten med Mora och Malmö den kommande veckan. Boucher menar att lagets vana av pressade situationer är till deras fördel inför den avgörande veckan.

– Vi har haft en ganska stor press på oss ett ganska länge nu, så att spela sådana här matcher är ingenting nytt. Vi har hanterat det på ett bra sätt tidigare. Nu när det bara återstår två matcher kvar av grundserien så vi vet vad som krävs av oss. Vi stressar inte upp oss i onödan. Vi har varit i den här sitsen ett tag nu och jag ser framemot den kommande veckan.

Jordan Boucher vet vad som krävs för att det ska bli slutspelshockey i Närke.

– För oss handlar det bara om att fortsätta spela på samma sätt som vi gjort under den senaste månaden. Det låter klyschigt, men vi måste jobba hårt och tro på vår spelidé. Det kommer bli en riktig kamp på tisdag (läs i morgon) mot Mora, då jag vet att de inte är speciellt glada på oss över att ha tagit deras plats i tabellen. Den matchen blir otroligt viktig. Vi ser framemot avslutningen här och förhoppningsvis lyckas vi knipa en play in-plats.