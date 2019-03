Det var i lördags som Buffalos Jack Eichel delade ut en tackling i huvudet på Colorados svensk Carl Söderberg. Nu har domen fallit: Eichel stängs av i två matcher.

Tacklingen mot huvudet från Jack Eichel såg inte snygg ut. Eichel anmäldes till NHL:s disciplinnämnd och inatt föll domen mot Eichel som stängs av i två matcher och därmed missar de kommande mötena med Dallas och Pittsburgh.

Dessutom får Buffalo-stjärnan böta drygt 100 000 dollar för förseelsen.

Jack Eichel forfeits $107,526.88 in salary for his two-game suspension.

Buffalo’s Jack Eichel has been suspended for two games for an Illegal Check to the Head on Colorado’s Carl Soderberg. https://t.co/azZzem66w5

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) March 10, 2019