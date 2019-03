Philadelphias stjärna Jakub Voracek tilldömdes två matchers avstängning för sin tackling på New York Islanders-backen Johnny Boychuk. Nu väljer den tjeckiske forwarden att överklaga domen, enligt Sportsnets Chris Johnston.

Det var i söndagens match mot New York Islanders som Philadelphias stjärna Jakub Voracek delade ut en tvivelaktig tackling på Johnny Boychuk. Den 29-årige Flyersforwarden fick matchstraff för tilltaget och sedermera en två matcher lång avstängning.

Nu väljer Voracek att överklaga domen, enligt Sportsnets Chris Johnston.

The NHLPA requested an expedited hearing in its appeal of Jakub Voracek's two-game suspension. The #flyers play tonight and Thursday.

— Chris Johnston (@reporterchris) March 11, 2019