Mats Thelin är en av AIK:s kultspelare genom tiderna. Sonen Joakim spelar nu i finalmotståndaren Oskarshamn. Då har pappa Thelin dubbla sympatier. Foto: Bildbyrån

Mats Thelin är en av de som förknippas allra mest med AIK efter sin tid som spelare i klubben. Dessutom jobbar han på marknadssidan i föreningen. Ikväll drar den allsvenska finalen igång på Hovet och då blir det till viss del dubbla sympatier för den gamle backen. Sonen Joakim spelar nämligen i motståndarlaget.

— Jag har en fot i varje läger, skämtar Mats Thelin innan han understryker att det är AIK som gäller. Men han håller såklart också på sonen.

Hans tröja nummer två hänger i taket och han har två SM-guld som spelare med klubben. Självklart är det hos AIK sympatierna ligger för Mats Thelin när den allsvenska finalen idag drar igång mellan AIK och Oskarshamn.

— Jag hejar på AIK och så håller jag på Jocke, säger han när hockeysverige.se ringer upp för att snacka om kvällens match.

”VORE KONSTIGT ANNARS”

Mats Thelin jobbar på AIK:s marknadssida och går på varje hemmamatch. Men till den allsvenska finalen blir det till viss del dubbla känslor. I motståndarlaget Oskarshamn spelar nämligen sonen Joakim Thelin, som under sin första säsong i klubben gjorde 13 mål och åtta assists i den allsvenska grundserien. Han hämtades från just AIK där han mellan 2016 och 2018 gjorde 24 mål.

— Så är det. Det vore konstigt annars. Jag kommer jubla om AIK gör mål också, blir svaret från Mats Thelin på frågan om han kommer jubla om sonen gör mål.

AIK och Oskarshamn var utan tvekan de två bästa lagen i den allsvenska grundserien och Mats Thelin berättar att det är oerhört svårt att sia om utgången av matchserien som avgörs i bäst av fem.

— Båda lagen har vunnit två matcher var i serien. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher under serien. Det är omöjligt…Har du flyt så studsar den in, har du inte flyt…Då torskar du, säger han och fortsätter:

— Båda lagen har ju visat att de är värda att vara i final. Tittar man på en lång säsong så är det de två bästa lagen, det är inget snack om det. Det är en jättelucka ner till trean.

— AIK har ju haft en bra trend på senare, det har inte Oskarshamn haft. Men sen när man kommer in i slutspel, när det gäller något varje match…

DE TVÅ BÄSTA LAGEN SOM GÖR UPP

Thelin menar på att även domarna kan spela en viss roll.

— Domarna gör ju sitt till också. Det är bara hoppas att de hittar några bra domare att sätta in. Det finns ett par domare de kan sätta in som kan förstöra allting, men det får vi hoppas att vi slipper.

Mats Thelin menar att det inte är något snack om att det är de två bästa lagen sett över hela säsongen som nu ska göra upp om en plats i direktkvalet.

— AIK har ett ganska jämnt och bra lag. Sen har man haft målvakter som funkat hela tiden. Det är samma med Oskarshamn, de har haft två bra målvakter som funkat hela tiden.

— Kolla man de andra lagen så har de haft svackor, både upp och ner, och torskat vissa matcher för att de spelat dåligt. Det har inte AIK och Oskarshamn haft, de har vunnit med 2-1 istället för att torska med 3-2.

— Tittar man trupperna så är det de två lagen som har bäst trupper. Och det visar sig efter 52 omgångar.

Vilka av de här två lagen tror du har bäst chans mot Timrå i ett direktkval?

— Jag tror att de har lika stor chans. Timrå är det laget som är sämst uppifrån och de har allt att förlora när de kommer ner och ska spela ett kval neråt. De är livrädda för att åka ur. AIK och Oskarshamn är ju inte livrädda att förlora, de vill gå upp. Det där blir en jätteskillnad.

— Det är samma sak där: Går du in i en sån slutspelsrunda och är rädd för att förlora och det går lite emot. Då blir det jobbigt alltså.

— Har man inte spelare då i truppen som är vana vid den här situationen, då är det jättejobbigt. Det är därför du ser att NHL-lagen värvar till sig rutinerade spelare inför slutspelet, de har ju varit med förr och vet vad som krävs.

Hur går det ikväll då?

— 4-2 till AIK.

Gör Joakim något mål?

— Han gör två.