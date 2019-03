Den näst sista grundserieveckan har passerat. Den här veckan avgörs det i toppen, kring kvartsfinalstrecket och kring åttondelsfinalstrecket. Men vad ska vi minnas från det som hände förra veckan?

Joel Lassinantti, Luleå (6)

Det var inte lika självklart att han skulle ta plats i laget den här veckan, som det varit den senaste tiden. Men förutom två olycksminuter mot Linköping i lördags har han storspelat den här veckan också. Vinst i tre av tre matcher säger egentligen allt. Han tar plats för femte (!) veckan i rad i veckans lag.

Jesse Virtanen, Färjestad (3)

Det har pratats mycket om Kodie Curran, Mikko Lehtonen, Nick Ebert och Ryan Gunderson. Men glöm för bövelen inte bort Jesse Virtanen när SHL:s bästa backar ska diskuteras. Slåss i toppen av hela SHL:s poängliga och är en av de bärande spelarna i ett glödhett och frejdigt Färjestad.

Kodie Curran, Rögle (5)

Men Curran ska förstås också vara med. Bulldozern från Kanada fortsätter att ösa in poäng och är den kanske enskilt största anledningen till att Rögle är i sitt första slutspel på 25 långa år.

Emil Bemström, Djurgården (2)

Han gör mål på mål på mål och är nu uppe på Peter Forsberg- och Elias Pettersson-nivåer. Ett helt galet genombrott som vi knappt sett maken till tidigare. Det blev tre nya mål den här veckan för SHL:s skyttekung. Han är alltså junior…

Konstantin Komarek, Malmö (2)

Konstantin Komarek har varit en av SHL:s allra bästa spelare de senaste veckorna. I ett Malmö som sagts vara utan stjärnor har österrikaren tagit rollen som stjärna och är den som bär ett just nu ganska svajigt lag.

Daniel Zaar, Rögle

3+2 på veckans tre matcher säger allt. Daniel Zaar är i knallform och var den kanske främsta utespelaren i laget när Rögle säkrade slutspelsplatsen mot Brynäs i lördags. Han var den som sköt in i laget i matchen med sitt 1-1-mål. Har nu tagit det sista steget till att bli en fullfjädrar SHL-stjärna.

…avsked Det är inne att sparka klubbikoner den här säsongen. Tidigare har Johan Lindbom kickats från HV71 och Brynäs sparkade Tommy Sjödin och Janne Larsson. Nu var det Linköping som fick fatta ett tufft beslut. De valde att sparka sin general manager Fredrik Emwall, och ersätta honom med Niklas Persson. Vi får se om det kan leda in LHC på rätt spår igen.

…mest pressade För LHC har det ju tufft just nu. De har rasat ned till tolfteplats i tabellen och måste vinna mot Brynäs i morgon för att de ens ska ha chansen att gå till slutspel. Vi får nog påstå att Tommy Jonsson är ligans mest pressade man just nu.

…mest efterlängtade Efter 25 långa år är Rögle tillbaka i slutspelet igen! Det är förstås ingen överraskning, sett till det lag de har, men med tanke på historien är det starkt av RBK att ta sig dit. Vad kan de uträtta där, tro?

…attack ”Visst att man vill vinna matcher och så, men när man ser det så tydligt och hur man kan hålla på som en clown så där. Det säger något om vad man har för typ av karaktär. Jag nuddar honom knappt. Han spelar som att han blivit skjuten. Jag skulle aldrig göra så och jag tycker det säger en del om hur han är som person”.

Så dundrade Anton Hedman om Färjestads målvaktsstjärna Markus Svensson i en intervju med Nerikes Allehanda, efter en filmning från Svensson. Snacka om ord och inga visor!

…mardrömsdebut Niklas Svedberg var redan borta. Sen blev Victor Brattström pååkt av Tim Söderlund och tvingades byta. Då kom junioren Linus Marcko in i mötet med Skellefteå, och fick en mardrömsmatch. Han släppte in sex mål på två perioder i 7-0-förlusten. Snacka om jobbig SHL-start. Men misströsta inte, Linus! Samuel Ersson släppte in sina två första skott i SHL-debuten förra säsongen – men det gick ganska bra för honom ändå till slut…

…utbrott Oscar Alsenfelt byttes ut efter fyra insläppta mål mot Brynäs. Han blev då totalt vansinnig och slog vilt mot klubbor och kastade av sig målvaktsskydden i båset. Han var inte helt nöjd med hur lagkompisarna uppträdde under matchen.