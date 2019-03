Johannes Kinnvall, Ryan Lasch, Kodie Curran och Jesse Virtanen gör starka säsonger. Foto: Bildbyrån

Det har sagts vara en trist, rent ut sagt svag, SHL-säsong. Men en kvartett spelare går riktigt starkt och kan göra resultat vi inte sett i SHL de senaste åren.

Det är svårt att tro det – men den här veckan börjar faktiskt slutspelet. I kväll och på torsdag spelas de sista två grundserieomgångarna och sen är det dags för åttondelsfinaler för fyra lag.

I en ganska grå SHL-säsong har några spelare stuckit ut, och de har faktiskt chansen att göra det bästa vi sett i SHL de senaste åren. Emil Bemströms skytteligatitel, och hans målskörd, är redan avhandlad. Han behöver två mål till för att passera Elias Petterssons notering från ifjol. Men även i skuggan av Bemström går några spelare riktigt starkt.

BÄST SEDAN HOLLOWAYS GLANSDAGAR?

Ryan Lasch leder just nu poängligan med åtta poäng. Skulle han utöka den ledningen med ytterligare en poäng under de två avslutande omgångarna vinner han poängligan med den största marginalen sedan Bud Holloway gjorde 71 poäng, säsongen 12/13. Lasch 49 poäng är dock en ganska svag notering, för att leda poängligan på. Den senaste som vann poängligan på färre än 50 poäng var Magnus Kahnberg för 15 år sedan. Henrik Zetterberg hade 50 poäng året därpå och sen hade faktiskt Ryan Lasch 51 poäng senast han vann.

Ryan Lasch har också en liten chans att gå in topp-tre i poängligan totalt under 2010-talet. Han har 240 poäng, medan trean lagkompisen Simon Hjalmarsson, har 244. De har dock omkring 100 poäng upp till den överlägsna ledaren Joakim Lindström.

SPRÄNGER HAN 40-VALLEN?

Det här är i stället backarnas säsong. Jesse Virtanen toppar poängligan på 38 poäng. Om han gör två poäng under de avslutande två matcherna blir han den förste backen på fem säsonger att göra 40 poäng. Ryan Gunderson var senast, när han gjorde 41 poäng säsongen 13/14. David Rundblad och Chris Lee är de enda övriga som gjort 40 poäng som backar under 10-talet, så det är onekligen tunga namn som lyckats med det. Kanske blir Jesse Virtanen snart också en medlem av den skaran?

På målsidan gör Kodie Curran och Johannes Kinnvall urstarka säsonger. De är just nu ”bara” på delad sjätteplats under 2010-talet bland backar. Men det finns chans till den bästa målsäsongen sedan Patrik Hersley huserade i SHL.

KAN HAN KOMMA IKAPP MAGNUS JOHANSSON?

Hersley slog som bekant alla tiders rekord när han gjorde 24 mål säsongen 13/14. Ingen är i närheten av det. Men faktum är att ingen sedan den säsongen har gjort fler än de tolv mål som Kinnvall och Curran står på nu. Även Cory Murphy, nu tränare till Curran i Rögle, sprutande in mål säsongen 13/14 (13 mål) men efter det är alltså tolv taket. Kan Kinnvall eller Curran kruta in en puck till? Då går de in på delad tredjeplats på 10-talet med Magnus Nygren, Lars Jonsson och tidigare nämnde Murphy.

Totalt på 10-talet är dock Ryan Gunderson totalt överlägsen. Hans 201 poäng är 51 bättre än tvåan Elias Fälth. Där kan dock Linus Hultström gå upp som totaltrea. Han är en poäng bakom Magnus Johansson som har den platsen nu, på 145 poäng.