Foto: Bildbyrån

Senast var det Malmö. Nu ser Göteborg ut att få arrangera JVM.

– Vi går inte in på alla detaljer i de tre olika buden vi utvärderat, utan konstaterar att vi vid den samlade bedömningen kom fram till att Göteborgs bud var starkast, säger förbundets ordförande Anders Larsson.

2022 kommer junior-VM tillbaka till Sverige. Efter succén i Malmö 2014 fanns de med i förhandsspekulationerna om att få turneringen även nu – men det blir av allt att döma Göteborg som vinner kampen.

Svenska ishockeyförbundet skriver i ett pressmeddelande att parterna slutförhandlar för tillfället.

– Det känns otroligt spännande att gå vidare med Göteborg efter deras starka kandidatur. Vi går inte in på alla detaljer i de tre olika buden vi utvärderat, utan konstaterar att vi vid den samlade bedömningen kom fram till att Göteborgs bud var starkast. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Stockholm och Malmö för deras gedigna arbete under urvalsprocessen. Som ordförande i Svenska Ishockeyförbundet kan man inte vara annat än stolt över att Sveriges alla tre största städer kandiderar med så starka bud för att få arrangera ett av de mest spännande internationella ishockeyevenemangen i just sin stad. Det bådar gott inför fler framtida internationella ishockeyevenemang i Sverige, säger Anders Larsson, ordförande för Svenska Ishockeyförbundet.

Processen är nu att SIF inleder slutförhandlingar om de detaljer som måste vara på plats i ett avtal mellan SIF och Göteborg så att förberedelserna kan gå så smidigt som möjligt, skriver förbundet.

– Vi är otroligt stolta över att Svenska Ishockeyförbundet nu valt att gå vidare med Göteborg. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta samarbetet med förbundet och givetvis ishockeyn i Göteborg och den övriga regionen för att tillsammans arbeta fram förutsättningarna för det bästa junior-VM som vi haft i Sverige. J