Filip Larsson drogs med en ljumskskada som höll honom borta från spel under hösten. När han kom tillbaka så har den förre JVM-målvakten briljerat och idag blev det klart att han valts in i collegeligans rookie-lag.

Det var en efterhängsen ljumskskada som häll den förre Djurgårds-målvakten Filip Larsson borta från spel under hans första säsong på University of Denver. Något han berättade om för hockeysverige.se i början av året.

Sedan han kom tillbaka så har han briljerat mellan stolparna och på de 16 matcher han stod så hade han en räddningsprocent på 91,9. Det räckte för att den av Detroit draftade målvakten skulle väljas in i collegeligan NCHC:s rookielag.

Inte helt utan konkurrens dock. Han fick samma antal röster som North Dakotas Adam Scheel och det hela slutade med att bägge målvakterna tog plats i laget.

Filip Larsson fanns med i fjolårets JVM-lag och vaktade då kassen i en match.

