Toronto Maple Leafs har brist på högerfattade backar. Nu uppges klubben vara på väg att värva en av den amerikanska collegehockeyns hetaste spelare i den högerfattade backen Joseph Duszak.

Med imponerade 47 poäng (16+31) på 37 matcher i NCAA är Joseph Duszak inte bara den poängrikaste backen i collegehockey. 21-åringen från Mercyhurst University är trea i den totala poängligan. Trots att han är back.

Den odraftade amerikanen har givetvis blivit högvilt bland NHL-klubbarna efter sin stora genombrottsäsong och uppges nu ha gjort sitt val. Enligt Mike McMahon på CollegeHockeyNews kommer han att skriva på för Toronto Maple Leafs.

Per NHL source, Mercyhurst D Joseph Duszak is expected to sign with the Toronto Maple Leafs. Exceptional skater and puck-handling D. Finished the season with 47 points, good for third nationally among all players (not just D). Finishes three-year NCAA career with 99pts in 101 GP.

— Mike McMahon (@MikeMcMahonCHN) March 12, 2019