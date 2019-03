Det var i samband med nattens matche mellan Toronto och Tampa Bay som det kom fram uppgifter om att en Toronto-back ska ha skrikit homofobiska ord till en av domarna. Nu går NHL ut med att spelaren ifråga inte uttryckte det han har anklagats för.

Det var Toronto-backen Morgan Rielly som anklagades för att ha skrikit nedsättande homofobiska ord åt en av domarna. Detta var något som satte igång en utredning från NHL:s sida och man deklarerade att man inte tolererade sådant språk.

Men nu har NHL kommit fram till att Rielly inte skrek det han anklagas för. Detta meddelar man genom ett uttalande från liga-höjdaren Colin Campbell. Man berättar att man förhört deltagare i matchen, samt lyssnat på en ljudupptagning. Alla förhörda menade på att Riellay inte uttalat orden och ljudupptagningen ger stöd till detta.

Statement from Senior EVP of Hockey Operations Colin Campbell on investigation of @TBLightning – @MapleLeafs game last night at Scotiabank Arena in Toronto. pic.twitter.com/R3j7n1oJt9

