Lars Haugen har gjort succé i Klagenfurt. Han är faktiskt ligans bäste målvakt de senaste 15 åren.

Efter tre år i Färjestad, där han i sina bästa stunder var en toppmålvakt i SHL, lämnade Lars Haugen svensk hockey efter den gångna säsongen. Norrmannen hamnade i stället i Klagenfurt i Österrike.

Där har han gjort succé. På 40 starter räddade han 93 procent av skotten och släppte bara in 1,78 mål per match. Med det är han, enligt Eliteprospects, bäst de senaste 15 åren.

Klagenfurt slutade trea i tabellen, efter Vienna Capitals och Graz 99ers.

Två andra SHL-bekantingar som imponerade under säsongen var Janos Harí och Sondre Olden, som slutade trea respektive sexa i poängligan.

Congrats, @HaugenLars!@EC_KAC's goalie finished the regular season with the best GAA (1.78) in #EBEL's history dating back to the 2003/04 season. #EBELStats

Andrew Verner (04/05) 1.80

David Kickert (16/17) 1.86

Luka Gračnar (13/14) 1.97

Arturs Irbe (05/06) 2.02

— Armin Biedermann (@EP_Biedermann) March 11, 2019