AIK har en dyster svit på bortaplan mot Oskarshamn. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

AIK har förlorat de sex senaste bortamatcherna mot Oskarhamn. Nu tillämpar man en ny strategi för att bryta den dystra sviten – laget åkte till Oskarshamn redan under tisdagen.

–Jag tror det kan hjälpa, definitivt. Man kan ha lite ”bussben” annars, säger Andreas Hjelm till Hockeypuls.

19 januari 2016. Det var senast AIK vann mot Oskarshamn på bortaplan. Den dystra sviten vill man bryta när det andra mötet i finalserien spelas på onsdagen. I den första matchen på hemmaplan tog AIK en komfortabel 5-1-seger. Men det blir tuffare på bortaplan, tror spelaren Andreas Hjelm.

– Efter alla år man mött dem där så vet man att det kan gå ruggigt snabbt från start. Är man inte med så kan det stå 3–0 efter tio minuter. Det gäller att vara med direkt. Sen måste vi hålla vår struktur, och göra det vi snackat om. Fortsätta med vår fart och fysik. Vi är tillräckligt skickliga för att göra flera mål på dem, så håller vi vår struktur så vinner vi, säger Hjelm till Hockeypuls.

– Jag kommer inte ihåg senast vi vann där ens. Jaha, januari 2016? Ja, okej, det är ett tag sen, säger Andreas Hjelm.

Men till kvällens match har AIK en ny strategi. Man reste till Oskarshamn redan under tisdagen, och har sovit på hotell under natten.

– Det är bättre att vakna upp där, få vår värmning där och ladda hela dagen än att få en timme på sig efter resan. Men egentligen gillar jag personligen att gå ”pang på” in från bussen till matchen, men jag tror att vi som lag kommer ha nytta av att åka dagen innan som vi gör nu, säger Erik Källgren till Hockeypuls.