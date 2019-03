Från och med 2021 kan vi få se NHL-mått på rinkarna även i matcher som spelas i Europa. Det internationella ishockeyförbundet föreslår att så ska bli fallet i mästerskap.

Det internationella ishockeyförbundets ordförande Rene Fasel säger till ryska TASS att det internationella ishockeyförbundets rådförsamling rekommenderar förbundets kongress att införa NHL-mått på rinkarna i samtliga VM, OS, U20-VM, J18-VM och dammästerskap från och med 2021.

Nu spelas mästerskapen på stor rink så länge de inte går av stapeln i Nordamerika, som exempelvis var fallet under JVM i vintras. Den turneringen spelades bland annat i Vancouver Canucks NHL-arena. Fasel själv föreslog just den här förändringen under JVM-turneringen, då han upplevde att spelkvalitén höjdes då mästerskapet spelades på mindre rink.

– En av anledningarna till att spelet håller så hög nivå här i Vancouver är kanske den mindre storleken på rinken? sade han då i en untervju med Sportsnet.

Kongressen ska mötas under VM 2019 för att diskutera frågan.

Fasel to TASS: The IIHF Council recommended the IIHF Congress to approve the NHL size rinks (60×26) for #IIHF competitions since 2021-2022. It applies to elite championships only – IIHF Worlds, WJC, U18 & Women. The IIHF Congress will meet during #IIHFWorlds2019 in Slovakia.

— vorky (@vorkywh24) March 13, 2019