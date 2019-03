Jon Cooper. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports IBL

Jon Cooper är NHL:s just nu hetaste coach, efter den stora succésäsong han har med sitt Tampa Bay. Nu ser han ut att bli en av NHL:s bäst betalda coacher.

51-årige Jon Cooper tog över Tampa Bay för sex säsonger sedan. Och av allt att döma blir han kvar några år till. Cooper sitter på ett utgående kontrakt men enligt alla rapporter kommer Tampa och coachen komma överens om en förlängning.

TSN:s Pierre LeBrun sade i gårdagens ”insider trading” att Cooper och hans familj vill stanna i Tampa, och att nästa kontrakt kommer betala honom någonstans mellan tre och fyra miljoner dollar per säsong.

Mike Babcock tjänar bäst av coacherna, med en årslön på 6,25 miljoner dollar. Den årslönen har också Joel Quenneville, som just nu är klubblös efter att ha fått sparken från Chicago. Claude Julien har fem miljoner dollar per säsong i lön, och New York Rangers forne coach Alain Vigneault tjänar alltjämt 4,1 miljoner dollar. Där bakom väntas Cooper slå sig in.