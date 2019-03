Valerij Nitjusjkin har en säsong som inte liknar någon annan. Han har spelat 49 matcher och varken gjort mål eller dragit på sig en utvisning. Det är han ensam om genom alla tider.

Valerij Nitjusjkin var för några år sedan en av världens största talanger. Klivet in i NHL har dock varit riktigt tungt för ryssen, som till och med åkte hem och spelade i Ryssland under två år då han inte kom överens med den tidigare Dallascoachen Lindy Ruff.

Nu är han tillbaka i Dallas igen, men återkomstsäsongen har varit en enda lång mardröm. 49 matcher in på säsongen har 24-åringen bara noterat sju passningspoäng. Inte ett enda mål har han gjort. Som en jämförelse gjorde han 14 mål och 34 poäng som rookie i NHL. Då var han tonåring.

Redan eter 48 matcher hade han slagit rekord som den förste utespelaren någonsin att inleda en säsong med att gå så länge utan att vare sig göra mål eller dra på sig någon utvisning. Ett ganska galet ”rekord”.

Förra säsongen sköt Nitjusjkin 16 mål på 50 matcher för CSKA Moskva i KHL. När kommer första målet nu?

Since Valeri Nichushkin is in figured I'd share this fun fact: the NHL has confirmed that his 48-game stretch without a goal or penalty is the longest to start a season in NHL history by any non-goalie

— Sean Shapiro (@seanshapiro) March 12, 2019