Nu kom beskedet vi väntat på. Erik Brännström får NHL-debutera i natt.

Han har imponerat stort i AHL och var briljant i JVM. Men trots den starka säsongen har Erik Brännström inte fått spela NHL-hockey. I natt är det dock dags.

Brännström kommer finnas med på isen när Ottawa tar sig an St. Louis Blues. Det bekräftar klubben på sin hemsida. Efter att ha gjort 29 poäng på 46 matcher i AHL får han en efterlängtad NHL-chans.

Erik Brännström hamnade i Ottawa i samband med trade deadline, då klubben fick svensken som en del av den trejd som tog Mark Stone till Vegas Golden Knights. Brännström sågs som ett av Vegas största prospects, men de valde alltså att offra honom.

Nu får han NHL-chansen i Ottawa i stället. Han har gjort fem matcher i klubbens organisation, i farmarlaget Belleville Senators.

On a call with #Sens Season Seat Members, general manager Pierre Dorion confirms that one of the team’s top prospects, defenceman Erik Brannstrom, will be recalled today to make his NHL debut tonight versus the St. Louis Blues.

— Sens Communications (@Media_Sens) March 14, 2019