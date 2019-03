Han har stått i centrum för en del kontroversiella incidenter under sin karriär. I natt var det dags igen. Med en armbågstackling sänkte New York Rangers forward Chris Kreider Elias Pettersson – och fick matchstraff.

Det var en hel del känslor på isen när Vancouver Canucks och New York Rangers drabbade samman i natt. Det påverkade inte minst Elias Pettersson, som fick en armbåge rakt i ansiktet av motståndarforwarden Chris Kreider.

Det var tidigt i den andra perioden som Kreider försökte fullfölja en tackling på Canucks 20-årige succérookie. När han inte fick in någon bra träff kastade han upp ena armen och träffade Pettersson i huvudet med armbågen. Medan Kreider fick matchstraff för förseelsen lämnade Pettersson isen blödande för att undersökas.

Lyckligtvis återvände Pettersson till båset senare i den andra perioden och kunde fullfölja matchen. En match som Vancouver vann med 4–1.

Det är inte första gången Chris Kreider hamnar i blåsväder. Den 27-årige powerforwarden, som har 26 mål och 49 poäng på 70 matcher den här säsongen, blev inte minst ökänd för kollisionen med Carey Price i 2014 års konferensfinal mellan Rangers och Montréal Canadiens.

Kreider anklagades för att ha kört på Price med flit i den första matchen klubbarna emellan, en överkörning som stoppade målvakten från vidare spel i slutspelet. Han bestraffades aldrig för den incidenten, men bötfälldes för två år sedan för att ha slagit Dallas Stars dåvarande center Cody Eakin med hans egen hjälm under ett slagsmål.

Chris Kreider var inte den enda Rangersspelaren som fick matchstraff i nattens match. Även nyförvärvet Brendan Lemieux, som kom till klubben från Winnipeg Jets i Kevin Hayes-trejden, fick lämna matchen i den andra perioden. Detta efter att ha tacklat Antoine Roussel, som avbröt matchen med en underkroppsskada, på det här sättet:

Brendan Lemieux gets a 5 minute major for this hit on Antoine Roussel.

Did he deserve getting ejected for the hit? 🤔pic.twitter.com/y0tVC4Ry41

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 14, 2019