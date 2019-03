Andraes Johnsson. Foto: Julian Avram/Icon Sportswire

Toronto Maple Leafs defensiv fortsätter att svikta. I nattens hemmamöte med Chicago Blackhawks hamnade laget i ett 0–5-underläge – innan svenskarna Andreas Johnsson och William Nylander låg bakom en comeback som nästan gav poäng.

– Om vi inte skärper oss kommer det att bli en kort vår, säger utbytte målvakten Frederik Andersen efter 4–5-förlusten.

2–6 mot Tampa Bay Lightning i senaste hemmatchen, 0–4 efter första perioden i mötet med Chicago Blackhawks i natt. Toronto Maple Leafs defensiv är milt sagt darrig just nu.

För andra matchen i rad valde coachen Mike Babcock att byta ut stjärnmålvakten Frederik Andersen. Detta efter fyra insläppta mål på 14 skott i den första perioden.

– Vi måste få ordning på det här. Vi behöver inte vara oroliga, men vi måste inse att vi har tolv matcher på oss att klura ut hur vi vill komma förberedda till matcherna. Om vi inte skärper oss kommer det att bli en kort vår, säger Andersen till nhl.com.

Toronto låg under med 0–5 drygt halvvägs in i matchen innan ett mål från Andreas Johnsson, hans 20:e under rookiesäsongen, tycktes få liv i laget. I den tredje perioden sköt Leafs tre obesvarade mål på totalt 29 (!) skott. Det räckte inte ända fram till en kvittering.

ERIK GUSTAFSSON NÅDDE 50 POÄNG

– Vi förpassade oss ned i ett hål och gjorde vårt bästa för att komma tillbaka, men det var för lite för sent, säger backen Morgan Rielly till NHL.com.

Andreas Johnsson lämnade isen med 1+1 och William Nylander hade två assist. Båda två var högst delaktiga i Torontos starka comeback. Båda spelarna noterades för fem skott vardera på mål.

I Chicago hade Erik Gustafsson en assist. Han nådde därmed 50 poäng (13+37) och är den 14:e svenska backen i NHL-historien att göra det. Stekhete Brendan Perlini, som hämtades från Arizona tillsammans med Dylan Strome i utbyte för Nick Schmaltz, stod för 1+2 och har sex poäng (4+2) på sina två senaste matcher för Blackhawks.

Toronto – Chicago 4–5 (0–4, 1–1, 3–0)

Toronto: Andreas Johnsson (20) (William Nylander), Auston Matthews (32) (Johnsson, Nylander), Morgan Rielly (19), John Tavares (39).

Chicago: Duncan Keith (5), Brendan Perlini (12) (Erik Gustafsson), Dominik Kahun (12), Brandon Saad (23), Alex DeBrincat (38).