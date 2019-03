Connor McDavid blev tidigt på torsdagsmorgonen den andra spelaren den här säsongen att nå 100 poäng i NHL. Men han fick ingen anledning att fira det. Edmonton Oilers förlorade hemmamötet med New Jersey Devils med 3–6.

Bakom överlägsne poängligaledaren Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning, slåss Connor McDavid och Patrick Kane om andraplatsen. I natt passade McDavid på att passera Kane via två assist i mötet med New Jersey Devils. 22-åringen nådde samtidigt 100-poängsstrecket – för tredje säsongen i rad.

McDavid nådde milstolpen i sin 66:e match för säsongen. Kutjerov nådde samma notering på 62 matcher. Enligt NHL:s Public Relations är det första gången sedan säsongen 2005/06 som två spelare når 100 poäng på färre än 70 matcher. Då var det Jaromír Jágr och Joe Thornton som lyckades med det.

Connor McDavid (66 GP) joined Nikita Kucherov (62 GP) as the second player to reach the 100-point mark in fewer than 70 GP this season. The last campaign to feature multiple players do so was 2005-06:

Jaromir Jagr (67 GP w/ NYR)

Joe Thornton (66 GP w/ SJS)#NHLStats #NJDvsEDM pic.twitter.com/OgQxnRLeMK

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 14, 2019