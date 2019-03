Ett alldeles galet mål gjordes i AHL i natt. Är det rent utav tidernas sjukaste?

Det finns ju en del fysiska lagar att ta hänsyn till på denna jord. Men hockeypucken verkar kunna leva sitt eget liv vid vissa tillfällen. Ett sådant tillfälle fick vi i nattens AHL-match mellan Manitoba Moose och Texas Stars.

Manitoba vann matchen med 4-3, men snackisen blev en helt annan. Rubrikerna snoddes nämligen av NHL-meriterade Joel Hanley, som gav Texas ledningen med 2-1 i den andra perioden. Det var hans femte mål för säsongen – och garanterat det knasigaste.

Det här målet lär han aldrig glömma.

Seemingly defying the laws of physics. Although I never took physics in school so I’m not qualified to say what those laws actually are…. pic.twitter.com/lqbXGwoRPo

— Dave Minuk (@ICdave) March 14, 2019