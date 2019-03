Viktor Arvidsson fortsätter leverera i ett Nashville som hackar något, rent spelmässigt. I natt sköt han ett mål i 3-1-vinsten mot Los Angeles.

Trots att spelet hackat den senaste tiden hänger Nashville på Winnipeg i toppen av Central Division. Bara en poäng skiljer lagen åt, trots att Jets fått ta emot betydligt mer lovord än Predators.

I natt vann Nashville med 3-1 mot bottenlaget Los Angeles Kings. De hamnade i förarsätet 15 minuter in i matchen, då Viktor Arvidsson tog till vara på en fin framspelning av Ryan Johansen. Arvidsson klippte till direkt och satte mål nummer 29 för säsongen. Han har redan nu gjort lika många mål som under förra säsongen – men på 30 matcher färre. Då behövde ”Arvy” 78 matcher för att göra 29 mål. Nu räckte det med 48.

Arvidsson är nu en kasse ifrån att nå 30 för andra gången på tre säsonger. Han gjorde ju 31 mål under genombrottsåret 16/17, men ser ut att slå även den noteringen trots att han missat drygt 20 matcher på grund av skadebesvär under säsongen. Han är dessutom bara fyra mål bakom den nu långtidsskadade Gabriel Landeskog i den svenska skytteligan. Arvidsson går alltså mot en eventuell seger där.

Craig Smith och Colton Scissons gjorde övriga mål för Nashville, medan Austin Wagner gjorde Los Angeles enda i 3-1-nederlaget,

.@RyanJohansen19 with the sauce and Arvidsson with the goal. pic.twitter.com/MPkIjbtWHA

— NHL GIFs (@NHLGIFs) March 15, 2019