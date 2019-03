Erik Brännström fick göra NHL-debut och hyllades. Det blev dock en kortvarig sejour i världens bästa liga för 19-åringen. Han tvingas nu flytta tillbaka ner i AHL.

– Han är som han annonserats. Han är balanserad. Han skyddar pucken väldigt bra. När han åker och hämtar pucken kan han skydda den väldigt bra, och det är saker du normalt inte ser förrän de är 25, 26 år, sade Ottawa-tränaren Marc Crawford efter nattens match.

Trots denna hyllning från NHL-tränaren så får Erik Brännström nu flytta tillbaka ner i AHL. Det blev bara en match i NHL för den här gången.

Backtalangen imponerade i sin debut och fick spela i över 17 minuter. Han gjorde inte mycket väsen av sig om man kollar på statistikkortet men han lät istället spelet tala för sig självt. Det blev en pluspoäng i plus/minus-statistiken för Brännström i sin debut.

– Jag var väldigt glad när jag fick samtalet och det var kul att spela där ute. Skönt med en vinst också, sade Brännström efter matchen.

Nu får däremot Brännström fortsätta säsongen i farmarligan. Där har JVM-kaptenen gjort en assist på fem matcher i Bellville Senators efter att ha trejdats till Ottawa Senators från Vegas Golden Knights. Tidigare under säsongen har han stått för 28 poäng på 41 matcher i AHL.

Roster update: The #Sens have re-assigned defenceman Erik Brannstrom to Belleville (AHL).

Mise à jour alignement : Les #Sens ont cédé Erik Brannstrom à Belleville (LAH).

— Sens Communications (@Media_Sens) March 15, 2019