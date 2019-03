Evander Kane har upplevt bland det värsta en människa kan uppleva. Hans dotter gick bort, redan innan födseln. Det skriver San Jose-stjärnan själv om i ett meddelande på sociala medier.

Erik Karlssons fru Melinda Karlsson fick, för ungefär ett år sedan, ett missfall. Det berörde en hel hockeyvärld. Nu har Evander Kane, lagkamrat med Karlsson, och hans hustru upplevt en lika hemsk tragedi.

Evander Kane skriver själv om det fruktansvärda, i en berörande text på sociala medier.

– Den senaste helgen gick vår dotter Eva bort. Hon var 26 veckor gammal. Som blivande föräldrar har den här veckan krossat oss. Vi har fått oerhört bra stöd från familj och vänner och vi vill tacka dem av hela våra hjärtan.

– Även om vi är förkrossade över att du inte kunde stanna med oss längre kommer din mamma och jag alltid njuta av den tid vi hade tillsammans med din fantastiska själ. Din ande kommer alltid att ge oss styrka, din kärlek kommer alltid ge oss trygghet. Vi kommer alltid älska dig.

Kane har inte spelat de senaste veckorna och det sades då vara någon form av skada som höll honom borta från spel. Men i natt bekräftade den skicklige målskytten att så alltså inte var fallet. Det var något betydligt värre som låg bakom San Jose-stjärnans frånvaro.

A message from my family and I pic.twitter.com/q8sPXQkWh8

— Evander Kane (@evanderkane_9) March 14, 2019