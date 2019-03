Under fredagskvällen meddelade NHL att Winnipeg Jets och Calgary Flames kommer att mötas i en utomhusmatch till hösten. Den kommer att spelas i Regina och det blir första gången som en NHL-match spelas i en kanadensisk stad där det inte finns något NHL-lag.

Heritage Classic 2019 utannonserades under fredagen. Det blir den femte upplagan av utomhusmatchen som bara spelas mellan kanadensiska klubbar. Den här gången blir det Winnipeg Jets och Calgary Flames som möts i en sprakande utomhusmatch.

Den kommer att spelas den 26 oktober i Regina som ligger nästan exakt i mitten mellan städerna Winnipeg och Calgary. Regina blir därmed den första kanadensiska staden som får vara värd för en utomhusmatch utan att ha ett eget NHL-lag.

– NHL är oerhört stolta att ge denna otroliga hyllningen till sporten till landet där allt började. 2019 års Heritage Classic är just det, en hyllning till sporten som vi alla älskar, säger ligans vice president Bill Daly i ett pressmeddelande.

Båda lagen är mycket nöjda med att få delta i matchen och är väldigt exalterade över att matchen ska spelas i Regina.

– Utomhushockey i Kanada är vad allt det här handlar om. Det för oss tillbaka till sportens rötter och vi är så glada över att få vara en del av detta. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att hylla hockeyns arv än i Regina, säger presidenten för Calgary Flames, John Bean.

Winnipeg är den staden som ligger närmast Regina och Jets kommer därför att agera som hemmalag i spektaklet. Matchen kommer att spelas i Mosaic Stadium där det vanligtvis spelas amerikansk fotboll. Arenan rymmer cirka 33 350 personer.

– Det är en otrolig anläggning och jag kan redan känna upprymdheten som kommer att vara där i oktober. Jag vill verkligen tacka NHL för den här möjligheten och för att man väljer Regina och den här fantastiska arenan som värd. Ligan förstår verkligen hur viktig hockeyn är i Kanada, säger Mark Chipman som är ägare för Winnipeg Jets.

The 2019 @TimHortons NHL #HeritageClassic logo is here, bringing the Canadian spirit to life! Learn more ➡️ https://t.co/rlo44iCyJF @NHLJets vs. @NHLFlames

Oct. 26, 2019 on @Sportsnet and @TVASports pic.twitter.com/44C9WUm79H

— NHL (@NHL) March 15, 2019