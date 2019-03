Christopher Tanevs skottäck i den första perioden i nattens match mot New Jersey Devils visade sig bli kostsam. Efter matchen stod det klart att 29-åringen kommer att missa resten av säsongen.

Christopher Tanev är en de backar som Vancouvers huvudtränare Travis Green förlitat sig på allra mest under säsongen. Med sina dryga 20 minuter per match i snitt är den 29-årige kanadensaren den back som får mest speltid efter Alexander Edler och Ben Hutton i Vancouvers backbesättning.

Nu tvingas Canucks och Green klara sig utan Tanev under den återstående delen av grundserien. Efter att ha täckt skott i nattens match mot New Jersey tvingades 29-åringen utgå, och efter matchen meddelade tränaren att Tanevs säsong var över.

Tanev is out the rest of the season, confirms Coach Green.

