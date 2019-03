Efter tolv matcher utan mål kunde Vancouver Canucks svenske succérookie Elias Pettersson äntligen bryta sin måltorka i nattens match mot New Jersey. I straffläggningen bjöd han sedan hemmapubliken på en riktig straffdelikatess, då han lurade Devils-målvakten Mackenzie Blackwood med en ”Foppa-fint”.



Inte sedan den 14 februari hade Elias Pettersson hittat nätmaskorna bakom målvakterna för sitt Vancouver Canucks. I nattens drabbning med New Jersey Devils kunde dock den svenske succérookien bryta sin månadslånga måltorka genom att skjuta 1–0 till Canucks i början av den andra perioden.

– Det var en stor lättnad när den gick in. Jag har stört mig lite på det. Jag har försökt hitta ett pass i stället för att skjuta. Jag måste bli lite mer självisk, säger Pettersson till nhl.com.

Efter mål av Tanner Pearson, Kevin Rooney och Stefan Noesen gick matchen sedan vidare till förlängning och sedermera straffläggning. Där bjöd Elias Pettersson på en riktig show, då han under straffläggningens första straff lurade Mackenzie Blackwood i New Jersey-målet med en ”Foppa-fint”.

– Det är en känd straff hemma i Sverige. Den är bra om målvakten biter på finten, säger Pettersson om straffen till Sportsnet.

Elias Pettersson in the shootout, are you kidding me?! 😱 #Canucks pic.twitter.com/A09yW1cObI

— Sportsnet 650 (@Sportsnet650) March 16, 2019