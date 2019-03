Örebrospelarna är arga på domarna efter Nichlas Hardts avgörande. Foto: C More

Växjö vinner den första åttondelsfinalen mot Örebro. Segerskytt blev nyförvärvet Nichlas Hardt som sköt det matchvinnande målet i förlängningen.

– Det är en himla skön känsla och riktigt härligt att vinna, säger dansken till C More.

Regerande mästarna mot skrällaget som fixade slutspelsplatsen i den sista omgången. Det blev mycket jämnare än vad det låter. Den första åttondelsfinalen mellan lagen gick till sudden death och där vann Växjö.

Hjälte blev dansken Nichlas Hardt som värvades till Växjö från Malmö under säsongen. Han är känd för att höja sig i slutspelet och gick ut och blev hjälte direkt i sin första slutspelsmatch i nya klubben.

– Det är en himla skön känsla och riktigt härligt att vinna. Det är hemmaplan, det är första matchen och det ger oss ett stort självförtroende att vinna här. Vi förtjänade att vinna i dag men Örebro är ett bra lag och vi måste höja oss för att vinna nästa match, säger Hardt till C More efter matchen.

”FÅR HOPPAS ATT DOMARNA RANNSAKAR SIG SJÄLVA”

Det var ett kontroversiellt mål då en Örebro-spelare gick i isen precis innan målet efter att Växjös Julius Junttila hakat i spelaren med benet. Örebros tränare Niklas Eriksson, tillsammans med lagets spelare var otroligt irriterade på domaren då de ville ha det till en tripping. Ingen utvisning dömdes och målet godkändes.

– Det är solklar utvisning. Vi blir bestulna på två utvisningar i förlängningen och förlorar matchen på en av dem. Man känner sig jäkligt maktlös, säger Niklas Eriksson på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Det är bara att hoppas att domarna rannsakar sig själva. Nu blir vi grymt hårt straffade. Vi har två gånger där vi ska ha utvisningar med oss i förlängningen.

Innan Växjös avgörande var det Örebros Jordan Boucher som hade den stora chansen. Han fick öppet mål efter en passning av Anton Hedman men Växjös målvakt Viktor Fasth slängde sig i sidled och lyckades rädda ett solklart mål.

Rond ett går alltså till Växjö men det satt hårt inne. Returmatchen i Örebro spelas på måndag och Närkelaget är piskade att vinna för att inte åka ut ur slutspelet.

Växjö – Örebro 3-2 OT (1-1,1-1,0-0,1-0)

Växjö: Filip Cederqvist, Kris Versteeg, Nichlas Hardt

Örebro: Patrik Virta, Tyson Spink

Växjö leder med 1-0 i matcher.