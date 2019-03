William Nylander fick hård kritik av Toronto Maple Leafs tidigare general manager Brian Burke härom dagen. I natt var det Don Cherry som svingade mot svensken – och hans tidigare JVM-kompis Oskar Lindblom.

– Kolla på svenskarnas kärleksfest! utbrast Cherry i Coach’s Corner.

Don Cherry trycker sällan på bromspedalen. Tvärtom. I nattens upplaga av Coach’s Corner, programdelen i Hockey Night in Canada som han haft sedan början av 1980-talet, var det William Nylanders tur att få kritik av den tidigare coachen.

Cherry upprördes av en sekvens i mötet mellan Nylanders Toronto Maple Leafs och Philadelphia Flyers tidigare i veckan. Där åkte Nylander fram och pratade med sin tidigare lag- och kedjekamrat Oskar Lindblom inför en tekning.

– Kolla på svenskarna och deras lilla kärleksfest. Man tror ju att de ska kyssa varandra, gastade Don Cherry under sändningen medan bilderna på Nylander och Lindblom vevades.

Don Cherry har genom åren kritiserat flera NHL-spelare som i samband med uppvärmningar och tekningssituationer morsat på gamla vänner i motståndarlaget. Han menar inte att spelarna inte ska få vara vänner bara för att de representerar olika lag. Däremot tycker han inte att den vänskapen ska synas på isen när man spelar mot varandra.

– Det finns en tid och en plats för allt, men inte i en matchsituation ute på isen, menar han.

Toronto besegrade Philadelphia med 7–6 i matchen i fråga efter att Nylander svarat för två assist.

Don Cherry on Nylander and Lindblom being a little too chummy pic.twitter.com/BNBF4vSC0B

— Flintor (@TheFlintor) March 17, 2019