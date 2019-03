Magnus Pääjärvi. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Magnus Pääjärvi sköt två mål, Oscar Lindberg ett och Anders Nilsson stoppade 35 skott. Detta när NHL-jumbon Ottawa Senators överraskande körde över Toronto Maple Leafs med 6–2 på hemmais.

– Det är alltid kul att spöa dem, flinade forwarden Zack Smith efter vinsten.

Toronto Maple Leafs har haft en jobbig vecka. Inte minst defensivt sett. Nattens förlust mot Ottawa Senators innebar att man för fjärde gången den här veckan släppte in fem mål eller fler i en match.

För efter förluster med 2–6 mot Tampa Bay och 4–5 mot Chicago och seger med 7–6 mot Philadelphia blev det 2–6 mot ligajumbon i natt. Och det var motståndarnas svenskar som åsamkade Maple Leafs den största skadan.

Magnus Pääjärvi sköt två av målen för Ottawa Senators, däribland det matchvinnande 3–1-målet i den andra perioden. Det var hans åttonde och nionde mål för säsongen. 27-åringen har därmed gjort sin målmässigt sett bästa säsong sedan 2013, då han sköt just nio mål för Edmonton Oilers.

– Vi ville kontra på dem. Vi vet att de är ett riktigt, riktigt bra kontringslag med mycket eldkraft. Vi kanske inte har så mycket av den varan just nu, så vi måste hålla ihop, spela tillsammans och vara solida, säger Pääjärvi till nhl.com om lagets matchplan.

TAVARES NÅDDE 40 MÅL

Oscar Lindberg blev även han målskytt för Ottawa. Detta för fjärde gången på tio matcher sedan Mark Stone-trejden som tog honom från Vegas till den kanadensiska huvudstaden innan trade deadline.

Anders Nilsson svarade dessutom för en stark match mellan stolparna, motade 35 skott och utsågs till matchens första stjärna före Pääjärvi.

I Toronto sköt John Tavares sitt 40:e mål för säsongen. Men det fanns inte mycket att glädjas över efter den tredje förlusten på fyra matcher den här veckan. Och totalt 23 insläppta mål.

– Försvarsspel har varit av stor vikt för oss. Vi kommer inte att vara framgångsrika om vi släpper in så många mål som vi gör just nu, säger Tavares.

– Det känns antagligen som att varje liten felstuds eller misstag blir väldigt kostsamt, men det är så det är just nu och det är så det blir den här tiden på året. Alltid blir väldigt tajt och felmarginalen är så liten att det inte spelar vem man än möter.

I och med förlusten tappade Toronto poäng på Boston Bruins i kampen om andraplatsen i Atlantic Division. En andraplats som avgör vilket lag som får hemmaplansfördel i den första rundan.

Ottawa – Toronto 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

Ottawa: Magnus Pääjärvi 2 (9), Cody Ceci (6), Brian Gibbons (5), Anthony Duclair (14), Oscar Lindberg (8).

Toronto: Morgan Rielly (20), John Tavares (40) (William Nylander).