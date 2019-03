David Pastrnak skadade tummen under en sponsormiddag och har saknats i Bostons laguppställning i över en månad. Nu kan den tjeckiske superstjärnan vara redo för spel igen. Enligt Bruinstränaren Bruce Cassidy kan 22-åringen komma till spel i lagets match mot New York Islanders natten till onsdag.

Det var under en sponsormiddag för en dryg månad sedan som David Pastrnak ådrog sig den något bisarra skadan. På väg till den väntande taxin ska 22-åringen ha ramlat och skadat tummen. Den första prognosen sa två veckors vila, men skadan har tagit längre tid än så att läka.

Nu, över en månad senare, verkar Pastrnak vara redo för en comeback. På en presskonferens under måndagen meddelade Bruins tränare Bruce Cassidy att den tjeckiske superstjärnan kunde vara tillbaka i Bostons laguppställning till bortamatchen mot New York Islanders, natten till onsdag.

Pastrnak stod för 66 poäng (31+35) på 56 matcher innan skadan. I och med det ligger 22-åringen på en tredjeplats i Bostons interna poängliga, 21 poäng bakom ledande Brad Marchand och en poäng bakom tvåan Patrice Bergeron.

Samtidigt meddelade Cassidy att svenske Marcus Johansson kan vara aktuell för spel någon gång under lagets stundande roadtrip på fyra matcher. Svensken har inte spelat sedan den 5 mars, då han i samband med en tackling ådrog sig en lungkontusion.

