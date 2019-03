Kris Versteeg stod för fyra poäng när Växjö tog sig vidare till kvartsfinal. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Efter att ha vunnit den första åttondelsfinalen i sudden death kunde Växjö slå in matchbollen mot Örebro under måndagskvällen. Smålänningarna kunde vinna med 4–2 efter fyra poäng från den kanadensiske stjärnan Kris Versteeg.

Kris Versteeg hämtades in till Växjö för att göra poäng. Det är också någonting som den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren gjort för smålänningarna. I den andra åttondelsfinalen klev 32-åringen fram ordentligt när han stod för fyra poäng i 4–2-segern över Örebro.

Det var annars hemmalaget Örebro som inledde matchen bäst och fick utdelning redan i matchens första powerplay, då Nick Ebert hittade rätt bakom Viktor Fasth i Växjö-målet. Kort därefter kunde dock gästerna kvittera genom Tuomas Kiiskinen, snyggt framspelad av Kris Versteeg som med en läcker backhandpassning hittade fram till finländaren.

LULEÅ VÄNTAR I KVARTSFINALEN

Samme Versteeg hade sedan ett finger med i spelet på Roman Horáks 2–1-mål i mitten av den andra perioden, innan han själv prickade in 3–1-pucken i spel fem mot fyra. Örebro skapade lite nerv i den tredje perioden, då Shane Harper med ett läckert solomål prickade in 2–3-reduceringen för hemmalaget.

34 sekunder senare skulle dock Kris Versteeg slå till igen. Kanadensaren höll sig påpassligt framme framför Jhonas Enroth i Örebro-målet och kunde raka in 4–2-pucken för gästerna. Målet blev spiken i kistan och var kanadensarens fjärde poäng för kvällen.

– Det var en tuff match. Örebro gjorde en bra match. Man kan se hur de kunde göra den där upphämtningen på slutet av säsongen, de har ett bra lag med många bra spelare, sade Versteeg till C More efter matchen.

Nu väntar en tuff kvartsfinal väntar nu en tuff serie mot serietvåan Luleå.

– Det kommer bli ytterligare en tuff serie. Vi spelade mot dem i sista matchen för säsongen och var inte på topp då. Nu måste vi vara på topp, sade Versteeg till C More.

Örebro – Växjö 2–4 (1–1, 0–2, 1–1)

Örebro: Nick Ebert, Shane Harper

Växjö: Kris Versteeg 2, Tuomas Kiiskinen, Roman Horák

Växjö vidare till kvartsfinal efter 2–0 i matcher.