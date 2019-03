Markus Lauridsen sköt HV71 till kvartsfinal. Foto: Matilda Ahlberg/Bildbyrån

Han hade bara gjort ett mål på de 50 matcher han spelat den här säsongen. Då klev Markus Lauridsen fram och blev oväntad matchvinnare för HV71 som därmed är vidare till kvartsfinal.

Rögle fick en riktig drömstart på sin första slutspelsmatch på hemmais på 25 år, då lagkaptenen Ted Brithén gav Ängelholmslaget ledningen redan i det första bytet. Av bara farten kunde hemmalaget sedan gå ifrån till en 3–0-ledning i den första perioden efter mål av Daniel Zaar och Daniel Widing.

Där och då såg hemmalaget ut att gå mot en säker seger, men bortalaget ville annat. När 40 minuter ishockey var spelade i Lindab Arena hade 3–0 blivit 3–3 efter tre HV71-mål signerade David Gustafsson, Markus Ljungh respektive Christoffer Törngren.

”KUL MED SLUTSPEL”

Efter en mållös tredjeperiod gick matchen vidare till förlängning, där Markus Lauridsen blev stor matchvinnare för HV71 när han pricksköt in vinstmålet i Justin Pogges klubbhandskkryss.

– Jag såg att de kom ganska långt ner i zonen och jag kunde slå deras killar. Jag hann precis ta den innan blålinjen. Sedan var det bara att blunda och skjuta, säger Lauridsen till C More.

Nu väntar en tuff kvartsfinalserie mot Färjestad för HV71, med start på fredag.

– Det ska bli härligt. Det är kul med slutspel och i slutspel kan allting hända. Det är bara att ladda om till fredag, säger Lauridsen.

Rögle – HV71 3–4 efter förlängning (3–0, 0–3, 0–0, 0–1)

Rögle: Ted Brithén, Daniel Zaar, Daniel Widing

HV71: David Gustafsson, Markus Ljungh, Christoffer Törngren, Markus Lauridsen

HV71 vidare till kvartsfinal efter 2–0 i matcher.