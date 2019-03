Foto: Bildbyrån

Snart slutspelsdags! Vi går kortfattat igenom läget i några av klubbarna och hur stora favoriter de är enligt spelbolagen. Har det någonsin funnits ett mer ovisst slutspel än i år?

Strategiska förändringar har gett resultat

Färjestad genomgick strategiska förändringar inför förra säsongen. Värmlänningarna gjorde om helt på ledarsidan, både i båset och på kansliet. Synen på hur hockey ska spelades förändrades därmed och det har visat sig vara framgångsrikt. Jämför man dagens Färjestad med Färjestad för några år sedan så är dagens lag mer offensivt orienterat och värmlänningarna har en helt annat fart i spelet. Färjestad har imponerat stort under den senare delen av SHL-säsongen. Offensiven tillhör toppklass och när defensiven fungerat som den gjort i slutskedet av säsongen är Färjestad en given kandidat till SM-guldet.

Håll koll på: Färjestad har tre kedjor som bidrar med poäng. Målvaktsduon Werner och Svensson blir viktiga i slutspelet. Tillsammans med fysiskt starka backen Melart.

Ungefärligt odds på Färjestad: 5,50.

Defensiven gör Luleå till guldkandidat

Det var inte många som lyfte fram Luleå som en het guldfavorit inför säsongen. Thomas ”Bulan” Berglund och hans tränarkollegor har gjort ett stort jobb med truppen. Defensiven har varit otroligt bra under en stor del av säsongen och det beror på att hela laget underkastar sig taktiken. Framåt finns några spännande matchvinnartyper och Luleås spelstil kommer passa bra i slutspelet då det tillåts lite tuffare spel. Frågan är om offensiven är tillräckligt bra för att ta första SM-guldet sedan säsongen 1995/1996? Helt klart är att Luleå är svårstoppade hemma i Norrbotten och det ska bli intressant att se hur långt de räcker.

Håll koll på: Målvakten Lassinantti är en given nyckelspelare och vi följer forwarden Kovacs med spänning.

Ungefärligt odds på Luleå: 5,75.

Frölunda har växlat upp

Frölunda har, som många andra lag i SHL, agerat ojämnt under säsongen. Formen har dock blivit bättre och bättre de senaste månaderna. Göteborgarna har gått urstarkt efter det att Champions League-guldet säkrades. Frölundas defensiv har delvis varit naiv och svajig de senaste säsongerna men man har lärt sig av detta och tagit in lite mer tyngd och rutin på backplats denna säsong. Laget har fått upp ångan under slutdelen av säsongen och övriga lag får se upp för Frölunda som har ett stort självförtroende och en vass offensiv.

Håll koll på: Målvakterna Gustafsson och Mattsson måste spela på topp för att Frölunda ska kunna ta SM-guldet. Offensivt är Lasch en viktig kugge.

Ungefärligt odds på Frölunda: 6,50.

Var står regerande mästarna?

Växjö har varit en maktfaktor i svensk hockey de senaste säsongerna, men smålänningarna har inte riktigt gått att känna igen denna säsong. Det råder inget snack om att det finns hög kapacitet i laget men det gäller att få ut all inneboende kapacitet för att kunna vinna SM-guldet. Det är värt att notera att Växjö varit ett av ligans absolut bästa lag på hemmaplan medan spelet på bortaplan hackat betänkligt. Bortaspelet är en viktig del när slutspelet drar igång och tränaren Sam Hallam måste hitta en vinnande spelstil på bortaplan för att kunna utmana om guldet.

Håll koll på: Shinnimin har varit väldigt bra under en stor del av säsongen. Nyförvärvet Versteeg kommer bli en viktig spelare i slutspelet.

Ungefärligt odds på Växjö: 6,50.

Djurgården måste hitta höstformen

Djurgården sågs som en given utmanare till guldet inför säsongen. Stockholmarna hade också en bra inledning på säsongen där framförallt offensiven glänste. Därefter kom en tyngre period som delvis berodde på att några av lagets nyckelspelare gick skadade. Vi tycker inte att Djurgården hittat tillbaka till samma form efter det och det är oroväckande. Spelet på hemmaplan kan bli bättre och en faktor som talar för det är att Djurgården brukar ha ett massivt publikstöd under slutspelshockeyn. Sluter publiken upp bakom laget brukar spelarna bli extra intensiva i sitt presspel och då är de tunga att stå emot. Vi menar att Djurgården kan bättre än visat.

Håll koll på: Målvakten Reideborn är viktig. Offensivt kan Axelsson, bröderna Davidsson och Jonsson-Fjällby bidra mer.

Ungefärligt odds på Djurgården: 7,50.

Första slutspelet på 25 år

Rögle har inte spelat slutspelshockey på 25 år men nu är det dags igen. Skåningarna målades upp som en rolig outsider inför säsongen, vilket såg ut att stiga spelarna lite åt huvudet. Inledningen av grundserien var allt annat än bra men Rögle kämpade sig igenom den tuffa perioden för att hitta ett vägvinnande spel. Det brukar vara väldigt bra drag på hemmapubliken när Rögle spelar och nu har skåningarna chansen att mäta sig med de bästa lagen i ett SM-slutspel för första gången på 25 år. Rögle slår kraftigt ur underläge men spelarna kan ta sig an slutspelet med en känsla av att ha allt att vinna.

Håll koll på: Målvaktsduon Pogge och Kolppanen måste spela på topp om Rögle ska gå långt i slutspelet. Framåt är det viktigt att Brithén, Bristedt och Zaar fortsätter bidra med poäng.

Ungefärligt odds på Rögle: 24,00.



