Victor Hedman Foto: Del Mecum/CSM/REX

Tampa Bay Lightning håller på att skriva in sig i historieböckerna. Med tio matcher kvar att spela har klubben chansen att göra en av de poängrikaste säsongerna i NHL:s historia. Victor Hedman förklarar storheten med årets lag – och varför han inte lär vinna sin andra raka Norris Trophy som ligans bästa back.

TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

114 poäng på 72 matcher.

Tampa Bay Lightning har krossat det mesta i sin väg under årets grundserie. Med tio omgångar kvar att spela är laget på väg att bli ett av de mest poängrika lagen i ligans historia.

De kan inte komma ikapp 1976/77 års Montréal Canadiens, som spelade in 132 poäng, eller Detroit Red Wings anno 1995/96, som plockade 131 poäng, men nämns ändå bland den kategorin dominanta lag. Just nu har Lightning 19 (!) poängs försprång på Boston Bruins och Calgary Flames, som är de lag som spelat in näst flest poäng.

TROR INTE PÅ NY NORRIS

Hockeysverige.se satte sig ned med laget backstjärna Victor Hedman för att få lite mer inblick i dynamiken bakom Stanley Cup-favoriten. Han berättar om:

* Tampas styrka som lag.

* Varför han inte tror att han kommer att vinna Norris Trophy som NHL:s bästa backen i år också.

* Den breda backsidan som ger coacherna möjlighet att vila stjärnorna inför slutspelet.

* Lärdomen av förra säsongens smärtsamma uttåg i konferensfinalen mot Washington Capitals, där Tampa tappade en 3–2-ledning i matcher efter att ha blivit nollade i de avslutande två matcherna.