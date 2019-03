Elvis Merzlikins närmar sig spel i Nordamerika. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Hans storspel i de två senaste VM-turneringarna gjorde att den internationella hockeypubliken fick upp ögonen för honom. Nu är den lettländske landslagsmålvakten Elvis Merzlikins nära ett NHL-kontrakt med Columbus, skriver The Athletic.

Efter sex säsonger i NLA-klubben Lugano ser nu den lettländske landslagsmålvakten Elvis Merzikins ut att röra på sig. Enligt uppgifter till The Athletics Aaron Portzline kommer VM-succén från de två senaste VM-turneringarna att skriva på ett ettårsavtal med Columbus Blue Jackets de närmaste dagarna.

”BRÄNNER” KONTRAKTET DIREKT

Enligt Portzline kommer Merzlikins åka över till Columbus inom de närmaste dagarna för att skriva på kontraktet. Målvakten förväntas sedan avsluta säsongen med Cleveland i AHL.

I och med det ”bränner” Blue Jackets även det första, och enda, året på entry level-kontraktet. Det innebär att 24-åringen blir restricted free agent till sommaren.

Merzlikins har spelat VM för Lettland de senaste tre säsongerna. Under förra vårens VM i Köpenhamn noterades den 24-årige målvakten för en räddningsprocent på 94,0 och släppte bara in 1,50 mål i snitt per match på de sex matcher han stod mellan stolparna.

Merzlikins utnämndes förra säsongen till den schweiziska ligans bästa målvakt.