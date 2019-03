Erika Grahm Foto: Bildbyrån

Hon är lagets enda kontrakterade spelare och är en storstjärna i SDHL. Nu blir Erika Grahm dessutom damansvarig i Brynäs.

– Jag blir ytterst ansvarig för spelarrekryteringen så länge hon är aktiv, säger sportdirektör Andreas Dackell.

Det slog ned som en jättebomb när Erika Grahm inför den här säsongen lämnade Modo för spel i Brynäs. Hon gjorde det med löftet om att hon efter sin aktiva karriär skulle bli ny ansvarig för klubbens damlag.

Men redan nu blir hon ny damansvarig. Brynäs gör sig av med Magnus Carlsson som bara haft posten i en säsong, och gör Erika Grahm till ny ansvarig för klubbens damverksamhet. Så länge hon själv spelar kommer hon dock få hjälp av klubbens sportdirektör Andreas Dackell, som kommer ansvara för spelarrekryteringen tills vidare.

– Erika är en klippa för oss i Brynäs. Med hennes kunskap om hockey kommer hon bli en nyckelfigur i organisationen. Hon har ett grymt kontaktnät inom damhockeyn och det är ett namn som vi kommer vara rädda om. Det känns fantastiskt att ha henne i min sportorganisation som ansvarig för dam- och flickverksamheten, säger Dackell till klubbens hemsida.

”HAR GJORT ETT FANTASTISKT JOBB”

28-åriga Erika Grahm berättar att hon finner inspiration i sitt nya jobb i sin egen spelarkarriär.

– Jag tycker det känns väldigt spännande. Det här är det jag vill jobba med. Jag vill ge unga tjejer möjligheter som jag och min generation aldrig fick när vi var yngre och jag drivs av att hjälpa människor, speciellt när man har gjort en lång resa själv.

Dackell menar dock att de är nöjda med Magnus Carlssons jobb. Han har både varit damansvarig och huvudtränare under säsongen, men nu ska de alltså leta efter en ny huvudtränare. Innan Carlsson satt Åke Lilljebjörn på posten under en säsong.

– ”Carla” har gjort ett fantastiskt jobb. Han kom in sent som huvudtränare och han har gjort allt han kan med kort manskap. De har haft hemskt mycket skador och utifrån förutsättningarna har de gjort en fullt godkänd säsong, men vi som organisation har valt att gå i en annan riktning, säger ”Dacke”.