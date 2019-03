Christian Djoos har inte spelat de senaste tio matcherna för Washington Capitals. Efter att Washington trejdat till sig Nick Jensen från Detroit har svensken satts åt sidan. Men till nattens match petas istället veteranen Brooks Orpik till förmån för Djoos.

Förra säsongen vann Christian Djoos Stanley Cup med Washington Capitals. Men i år har det gått trögare för svensken. Innan deadline trejdade Washington till sig Nick Jensen från Detroit, något som fått Djoos att hamna utanför laget. Istället har tredje backpar bestått av nykomne Jensen tillsammans med Brooks Orpik. Men till nattens match mellan Washington och New Jersey petas Orpik och Djoos är tillbaka i laguppställningen och bildar backpar med Nick Jensen.

38-årige Brooks Orpik fick lämna ifrån sig sitt ”A” inför säsongen. Men han har spelat intensivt och inte missat en match sedan 23 januari. Inför nattens batalj har han spelat 22 raka matcher. Totalt har han gjort 44 matcher under årets säsong och fick nyligen 250 000 dollar i prestationsbonus som löstes ut när han spelat 40 matcher.

För Djoos blir återkomsten speciell. Det är hans 100:e match i NHL. Hittills har han noterats för 21 poäng under sina två säsonger i huvudstaden.

Looks like Christian Djoos will play on a third pairing with Nick Jensen tonight. Dowd centering Burakovsky and Stephenson on the fourth line. Copley starting.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) March 19, 2019