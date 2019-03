View this post on Instagram

Inför säsongen 2013/2014 gick flyttlasset ner till Skåne och Rögle BK. En klubb som då låg i Allsvenskan med ambitionen att nå SHL. Det har varit en ynnest att få vara del av ett Rögle som först och främst fick kämpa för att bli ett SHL-lag till att idag vara ett slutspelslag i SHL. Jag vill tacka Rögle BK för att ni har tagit hand om mig samt utvecklat mig som människa och ishockeyspelare. Tack även till alla fantastiska fans som har stöttat i med och motgång. Ni betyder mer än ni anar. Nu väntar nya utmaningar för nummer 5. Lycka till i framtiden @roglebk och @angelislandarmy.