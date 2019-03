Jimmy Howard. Foto: Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Han har spelat över 500 matcher för kubben. Nu skriver Jimmy Howard ett nytt ettårsavtal med med Detroit.

– Min familj älskar att bo i Detroit. Det är väldigt speciellt, säger Howard till Detroit Free Press.

Jimmy Howard draftades av Detroit Red Wings i andrarundan 2003. Sedan 2005 har målvakten tillhört klassikerklubben och har till dags datum spelat över 500 matcher för Red Wings.

Den här säsongen har målvaktsveteranen suttit på ett utgående kontrakt. Nu tyder dock det mesta på att det blir en förlängning av kontraktet för den amerikanske burväktaren.

”DET BETYDER MYCKET”

Efter nattens match mot New York Rangers bekräftade både Howard och klubben att man är nära att skriva ett nytt ettårsavtal.

– Det betyder mycket. Jag älskar att spela för Wings. Min familj älskar att bo i Detroit. Det är väldigt speciellt, säger Howard till Detroit Free Press.

Ettårskontraktet förväntas ha en lönetaksträff på kring fyra miljoner dollar.

Den här säsongen står Howard noterad för 48 matcher för Red Wings. Under dessa matcher har han räddat 90,8 procent av skotten han ställts mot och släppt in 3,05 mål per match.