Nicklas Bäckström stod för sin 50:e assist för säsongen när hans Washington Capitals besegrade New Jersey Devils med 4–1. Det var sjätte säsongen i rad som 31-åringen nådde milstolpen – vilket gör honom till den 25:e spelaren genom tiderna att klara bedriften.

Washington kunde under natten till onsdagen studsa tillbaka efter storförlusten mot suveränen Tampa Bay i helgen. Capitals kunde ta en säker 4–1-seger borta mot New Jersey Devils efter mål från bland andra André Burakovsky.

Det var dock en annan svensk som stal rubrikerna efter matchen. Lagets svenske stjärncenter Nicklas Bäckström noterades för en assist på Tom Wilsons 4–1-mål i den tredje perioden. Det var 31-åringens 50:e assist för säsongen och för sjätte säsongen i rad nådde svensken milstolpen. Det gör honom till den 25:e spelaren genom tiderna att klara den bedriften.

Nicklas Backstrom of the @Capitals is the 25th player in NHL history to reach the 50-assist mark in 6+ consecutive seasons and second active skater to do so (also Joe Thornton from 2002-03 to 2009-10). #NHLStats #WSHvsNJD pic.twitter.com/ZEPms6vx9f

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 20, 2019