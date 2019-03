Rasmus Dahlin och Victor Hedman Foto: Bildbyrån

Nu är det klart. I ett pressmeddelande har det nu bekräftats att det blir Tampa Bay och Buffalo som möts i dubbla NHL-matcher i Globen i november. Vi får se duellen mellan Victor Hedman och Rasmus Dahlin.

– Det känns overkligt, säger Rasmus Dahlin i ett pressmeddelande.

Efter mängder av spekulationer står det nu klart vilka lag som möts i NHL-premiären i Globen i höst. Det blir NHL:s just nu överlägset bästa lag, Tampa Bay, som tar sig an spännande Buffalo. Det meddelar ligan i ett pressmeddelade.

Vi får alltså se superstjärnor som poänglialedaren Nikita Kutjerov, Steven Stamkos, Andrej Vasilevskij och Jack Eichel på svensk is. Och kanske framför allt: backduellen mellan Norris Trophy-vinnaren Victor Hedman och 2018 års draftetta, en möjlig blivande Norris Trophy-vinnare, Rasmus Dahlin. En duell det kan komma att slå gnistor om.

– Det känns overkligt. Det är otroligt. Jag har spelat på samma is som honom tidigare, men att få göra det inför vänner och familj är otroligt, säger Dahlin i ett pressmeddelande inför mötet för Tampas backstjärna.

Hedman är lyrisk inför vetskapen att han ska få spela en NHL-match på hemmaplan, inför svenska fans.

– Att få spela i Sverige är fenomenalt. Det är som en fotbollsmatch med trummor och allting. Jag kan inte vänta, säger han och hoppas att han kan pusha Rasmus Dahlin.

– Förhoppningsvis kan jag få några år där jag försöker pusha honom och fortsätta spela på min bästa nivå. Nu ser jag bara fram emot att få en bra match mot honom i Stockholm.

TILLBAKA I GLOBEN

Nu är det alltså Globen som gäller igen, efter att NHL gästspelat i Scandinavium senast det begav sig. I höstas möttes Connor McDavids Edmonton och Taylor Halls New Jersey i Göteborg. Då var det dock lagens premiär som spelades i Sverige, nu spelas matcherna en bit in i säsongen. Matchdatumen är nämligen satta till åttonde och nionde november 2019. Då får vi återigen se några av världens största hockeystjärnor på svensk is.

Motsvarande upplägg användes även förra säsongen, då det dock var Helsingfors som fick besök av NHL-lag mitt under säsongen när Patrik Laines Winnipeg och Aleksander Barkovs Florida möttes.

Vare sig Tampa Bay eller Buffalo har spelat NHL-matcher på svensk is tidigare. I Prag möts Philadelphia och Chicago. Det var dock klart sedan tidigare. Den matchen spelas den fjärde oktober och är således lagens säsongspremiär.