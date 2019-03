Han skickades ner efter NHL-debuten förra veckan. Nu, efter endast tre AHL-matcher, kallas Erik Brännström återigen upp nu när Cody Ceci blivit skadad.

JVM-kaptenen Erik Brännström får en ny möjlighet att bevisa sig själv i världens bästa liga. För exakt en vecka sedan gjorde han sin NHL-debut när Ottawa Senators besegrade St. Louis Blues med 2-0. I natt, svensk tid, kommer han att få göra sin andra NHL-match när laget tar emot Calgary Flames.

Backtalangen imponerade i sin debut och fick spela i över 17 minuter. Han gjorde inte mycket väsen av sig om man kollar på statistikkortet men han lät istället spelet tala för sig självt. Det blev en pluspoäng i plus/minus-statistiken för Brännström i sin debut.

Därefter har han stått för tre passningspoäng på tre matcher i AHL och flyttas nu upp igen. Anledningen är att ordinarie backen Cody Ceci drabbats av en överkroppsskada och inte kan spela.

Brännströms vistelse förväntas därför återigen att bli kortvarig. Han kommer däremot återigen att få chansen att imponera på sin tränare Marc Crawford som hyllade honom efter NHL-debuten.

– Han är som han annonserats. Han är balanserad. Han skyddar pucken väldigt bra. När han åker och hämtar pucken kan han skydda den väldigt bra, och det är saker du normalt inte ser förrän de är 25, 26 år.

Erik Brännström trejdades till Ottawa från Vegas Golden Knights organisation i utbyte mot Mark Stone. Han har gjort 32 poäng på 49 matcher i farmarligan.

Roster update: #Sens recall defenceman Erik Brannstrom along with forwards Vitaly Abramov and Filip Chlapik on an emergency basis from Belleville (AHL).

Mise à jour alignement : Les #Sens ont rappelé d’urgence Erik Brannstrom, Vitaly Abramov et Filip Chlapik de Belleville.

— Sens Communications (@Media_Sens) March 21, 2019