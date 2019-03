Det var säsongens kanske bästa match i NHL. Efter mer än 60 minuters intensiv hockey klev Victor Hedman fram och sköt Tampa till en 5-4-seger mot mästarna Washington. Han avgjorde med ett solomål.

– Jag tittade över mina alternativ men gillade inte vad jag såg, säger matchvinnaren.

Det var den där typen av match som gör en svettig bara av att titta på höjdpunktspaketet. De regerande mästarna Washington och den ostoppbara lagmaskinen Tampa Bay bjöd i natt upp till en holmgång som överträffade det mesta, kanske allt, vi sett i NHL under den här säsongen.

Washington vann exempelvis skotten med smått otroliga 58-28. Men Tampa Bay har som bekant inte bara den regerande Norris Trophy-vinnaren och ligans mest svårstoppade offensiv. De råkar ju ha en målvakt i världsklass också, i form av Andrej Vasilevskij. Han stoppade 54 skott i natt.

Det var 4-4 efter ordinarie tid. Nikita Kutjerov gjorde två nya mål och har gjort 119 poäng (!!!) under säsongen. För Washington gjorde Carl Hagelin mål igen och han har nu lika många poäng (åtta) på 13 matcher i Washingtons tröja, som han hade på 36 matcher för Pittsburgh och Los Angeles under säsongen. Snacka om en lyckad värvning för Capitals, så här långt.

Men det var en annan svensk som avgjorde. Matchen gick som sagt till förlängning och där klev Victor Hedman fram. Efter att ha avgjort även i den senaste matchen mot Arizona blev han återigen matchhjälte. Målet var dessutom ett riktigt läckert sådant. Han drev pucken upp över hela isen, letade passning, hittade ingen att spela – utan lade in pucken själv.

– Jag fick pucken. Jag tittade över mina alternativ men gillade inte vad jag såg, fick en blackout och gjorde mål, summerade backstjärnan.

Victor Hedman har varit i superform den senaste tiden och har poäng i sex raka matcher. Sett till de elva senaste matcherna har världsbacken faktiskt levererat imponerande tolv poäng.

Men även om Hedmans mål var snyggt var ett av Nikita Kutjerovs mål ännu snyggare. Kolla bara in det här sanslösa passningsspelet inför superryssens mål.

– Det var världsspelare som gjorde det där. Vi är välsignade som får ha några av de där spelarna som kan göra sådana grejer, i vårt lag, sade coachen Jon Cooper.

