Tidigare har Brett Connolly berättat att han inte kommer att följa med laget till Vita huset. Nu meddelar även stjärnmålvakten Braden Holtby att han tackar nej till Donald Trumps inbjudan.

– Jag avböjer respektfullt från att följa med, säger 29-åringen efter dagens träning.

Varje år bjuds de regerande Stanley Cup-mästarna in till Vita huset för att träffa presidenten. Det brukar alltid vara ett stort tillfälle för idrottarna där man får träffa en av världens mäktigaste personer. Det bjuder ofta på roliga händelser, fråga bara Steve Yzerman.

Washington Capitals ska på måndag åka till Vita huset för att möta Donald Trump. Det har varit en omtalad träff då flera av spelarna har uttryckt osäkerhet huruvida de tänker delta eller ej. Brent Connolly har tidigare nobbat mötet och Devante Smith-Pelly, numera i farmarligan, sade att han inte skulle gå då han anser att Trump ibland uttrycker sig sexistiskt och rasistiskt.

Holtby says he respectfully declines to go to the White House

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) March 22, 2019