Henrik Karlsson hade ingen bra dag på jobbet i KHL:s slutspel, Gagarin Cup. Han byttes in och släppte in ett mål från motståndarnas blålinje när hans lag Barys Astana slogs ut ur slutspelet.

Barys Astana låg under med 1-3 i matcher och med 2-4 i matchen när Henrik Karlsson byttes in mot Avangard Omsk. Då sköt Omsks back Maxim Chudinov ett sköt från sin egna blålinje. Ett skott som gick rakt igenom Henrik Karlsson.

Målet dödade matchen och gjorde att Omsk kunde gå vidare till semifinal medan Karlssons Barys Astana blev utslaget.

Sensationellt nog, hände exakt samma sak i tisdagens möte mellan de båda lagen. Maxim Chudinov laddar från egen blålinje och skjuter ett skott som går förbi Henrik Karlsson. Då innebar målet 2-1 i en match som Omsk vann med 3-1.

Karlssons misstag ledde alltså till två förluster vilket gjorde att Omsk kunde gå från 2-1 i matcher till 4-1 i matcher. Tyvärr för hans del blev han då en av syndabockarna för sitt lag. Tråkigt för 35-åringen som i övrigt gjort sin bästa KHL-säsong i karriären.

