TUFF OMSTÄLLNING. Henrik Lundqvist brukar göra sig redo för slutspel så här års, men nu går han miste om möjligheten att slåss om Stanley Cup för andra året i rad. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Henrik Lundqvist upplever den tyngsta säsongen i sin karriär. I ett New York Rangers under återuppbyggnad finns inte slutspel på kartan. Det är ett faktum som han har haft svårt att hantera, erkänner han i en intervju med New York Posts Larry Brooks.

– Under andra halvan av säsongen handlar det om att jag har dränerat mig själv, säger Lundqvist.



För andra säsongen i rad blir det inget slutspel för Henrik Lundqvist och hans New York Rangers. Innan fjolårets slutspelsmiss hade den svenske veterankeepern bara missat slutspel en enda gång under sina tolv första NHL-säsonger. Nu har han tvingats finna sig i en ny verklighet i ett Rangers som genomgår en generationsväxling. Och som förlorar en hel del matcher i processen.

Lundqvist har bara två segrar på sina tio senaste matcher och statistiskt sett går han mot karriärens sämsta säsong.

I en intervju med New York Posts Larry Brooks talar han ut om den jobbiga säsongen, som framför allt varit tuff under andra halvan.

– Jag måste säga att förlusterna har påverkat mitt spel. Jag har blivit min egen värsta fiende, erkänner Lundqvist i intervjun.

– Under de tre första månaderna kändes det lika bra som det någonsin känts, men efter det har det inte känts bra. Jag har inte varit konsekvent. I den här ligan är man körd om man inte är på topp mentalt och fysiskt.

”JAG VET ATT JAG HAR MER I MIG”

Han säger att han är väldigt besviken med sitt eget spel sista tiden.

– Jag är stolt över hur tävlingsinriktad jag är och hur jag alltid ger hundra procent på isen. Jag är väldigt intensiv och hård mot mig själv när vi inte vinner. Det är sådan jag är och det kommer inte att förändras, menar han.

– Men för att kunna spela för ett lag som förlorar måste jag definitivt arbeta på att ha rätt mental inställning så att jag kan spela bättre. Jag arbetar på att hantera den här erfarenheten, för att om jag ska kunna spela på högsta nivån måste man vara på rätt ställe mentalt. Det handlar inte så mycket om på isen, utan mer utanför isen mellan matcherna.

– Under andra halvan av säsongen handlar det om att jag har dränerat mig själv. Jag vet att jag har mer i mig.

Vid 37 års ålder och två säsonger kvar på kontraktet vet Henrik Lundqvist att klockan tickar. Han vill inte slösa bort sina sista år i NHL på att gå omkring och vara missnöjd.

– Jag vet inte hur lång tid jag har kvar, men jag vill kunna njuta av det. Och ska jag kunna njuta av den här resan börjar det med min egen inställning, inte var vi befinner oss som lag. Det är det jag ska jobba på, säger han.

Efter 49 matcher har Henrik Lundqvist en räddningsprocent på 90,9 och har i snitt släppt in 2,99 mål per match.